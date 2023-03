CdS – Tutto esaurito per il match di questa sera! Sarà l’anteprima per la gara di Champions

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli spettatori presenti questa sera al Maradona. Secondo il quotidiano questa sera ci saranno 50mila voci per il sogno. L’aria vibra di passione e cinquantamila spettatori sono pronti ad inondare poi anche la Champions League con quel boato che fa tremare le vetrate dei palazzi di Fuorigrotta. In queste quattro giornate, Napoli ha la possibilità di riscrivere il proprio passato, con i sogni che diventano realtà. Possono essere raggiunti obiettivi come lo scudetto e i quarti di finale della più prestigiosa tra le Coppe.