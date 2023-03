Altafini: “Nonostante la sconfitta con la Lazio gli azzurri restano favoriti per lo scudetto”

Josè Altafini, ex campione del Napoli, della Juventus e del Milan, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni:

“Strada spianata per lo scudetto? Beh, sarà importante per gli azzurri non perdere la bussola dopo la sconfitta contro la Lazio. Bisognerà riprendere la strada senza farsi condizionare dall’ultimo ko contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Il Napoli è fortissimo e resta la favorita per la vittoria del titolo a fine stagione. Adesso vi faccio una sorpresa, vi passo mio figlio Andrea, nessuno è più tifoso del Napoli di lui (Andrea Barison ndr). E’ stato pure al Maradona per l’ultima partita degli azzurri. Ma devo darvi un’altra notizia, sapete con chi sono? Mi è venuto a trovare l’ex portiere del Napoli Bandoni. Una figura storica della squadra partenopea dei miei tempi”.