Rambaudi:”Zielinski e Anguissa hanno sbagliato gara, Spalletti doveva fare una cosa con loro”

Roberto Rambaudi ospite negli studi de ‘Il Bello del Calcio’, ha commnetato in trasmissione la scofitta interna degli azzurri contro la Lazio. Queste le parole dell’ex calciatore della squadra di Spalletti: Lazio” fortunata o capolavoro tattico contro il Napoli? Direi nessuno delle due cose. Le avversarie ormai studiano gli azzurri per non farlo rendere al meglio. Sarri ha fatto un catenaccio organizzato’: i giocatori sono stati molto appkicati nella fase difensiva e hanno basato tutto su questo. La forza dei biancocelesti è questa, la squadra ha arretrato il baricentro di 30 metri e hanno tolto riferimenti e fonti di gioco a Spalletti. Il Napoli ha giocato sotto ritmo e tre calciatori non hanno interpretato bene la gara: Zielinski e Anguissa hanno sbagliato gara e l’allenatore doveva redarguirli, il Napoli costruisce con Lobotka ma anche i due terzini lo fanno. L’assenza di Mario Rui è stata pesante. La sconfitta secondo me è salutare, perché i giocatori a fine partita già erano consapevoli di dove avevano sbagliato e di cosa potevano dare di più. Il riusultato in molti casi cancella tutte le polemiche sulla prestazione”.