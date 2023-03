Precedenti Napoli-Atalanta i numeri del match del Maradona

Napoli-Atalanta. Il Napoli contro la Lazio ha perso la sua prima partita in casa al Maradona in questo campionato Spalletti ha ostentato grande serenità nel post Napoli-Lazio. Del resto il vantaggio in classifica di +15 sull’Inter. L’Atalanta nell’ultimo periodo ha rallentao il ritmo, come ha confermato anche lo 0-0 in casa contro l’Udinese. La classifica per la squadra di Gasperini non è comunque negativa e a oggi garantirebbe un posto in Europa. Totale gare: 51 Vittore Napoli :34 pareggi: 10 Vittorie Atalanta. Ultima vittoria Napoli: 2020-21 4-1 23′ Lozano, 27′ Lozano, 30′ Politano, 43′ Osimhen, 69′ Lammers. Ultimo pareggio: 2019-20 2-2 16′ Maksimovic, 41′ Freuler, 71′ Milik, 86′ Ilicic. Ultima vittoria Atalanta: 2021-22 7′ Malinoskyi, 40′ Zielinski, 47′ Mertens, 66′ Demiral,71′ Freuler. Memorabile:1985-1986 1-0 Renica(deviazione sotto porta del difensore azzurro su calcio d’angolo battuto da Maradona).