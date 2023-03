Fiorentina-Milan – Le formazioni ufficiali del match delle 20.45

Al ‘Franchi’ di Firenze va in scena il match tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri dopo un mese e mezzo disastroso sono tornati in carreggiata, e sono al momento a 47 punti. La Fiorentina invece in campionato arriva da una vittoria col Verona, anche se in classifica è al momento dodicesima. Per i rossoneri Brahim Diaz è forfait, e partirà dal primo minuto De Ketelaere, al fianco di Ante Rebic alle spalle di Olivier Giroud. Dall’altra parte la viola schiera dal primo minuto Cabral e al suo fianco Gonzalez e Saponara. Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina – Terracciano; Biraghi; Martinez Quarta; Igor; Dodo; Amrabat; Mandragora; Bonaventura; Ikoné; Cabral; Gonzalez

Milan – Maignan; Kalulu; Thiaw; Tomori; Hernandez; Tonali; Bennacer; Messias; De Ketelaere; Rebic; Giroud