CorrSport – Il Napoli non conosce ‘crisi’, si è sempre rialzato dopo una sconfitta: il dato

Il Napoli non conosce crisi. Fino ad ora gli azzurri hanno perso solo quattro partite, tre prima della Lazio, ma ogni volta nella gara successiva c’è stata una reazione forte e decisa. Come sottolineato dal Corriere dello Sport in edicola oggi:

“Per dissipare ogni dubbio, la banda Spalletti andò a vincere all’Olimpico contro la Lazio di Sarri con una rimonta da 1-0 a 1-2 grazie alle reti di Kim e Kvara. Il 2-0 indolore a Anfield fu cancellato con un altro blitz imperioso, stavolta a Bergamo, pure quella volta scuotendosi dopo l’1-0 di Lookman e sistemandola con Osimhen ed Elmas;

il timore di aver riaperto il campionato a Milano venne anestetizzato immediatamente a Marassi, contro la Samp, ancora con Osimhen ed Elmas, l’inizio d’una striscia travolgente di otto vittorie consecutive, interrotta venerdì da Sarri; e per scacciare via la delusione, quella sì, dell’eliminazione in Coppa Italia con la Cremonese, ci volle lo 0-2 nel derby di Salerno, Di Lorenzo e ancora Osi.

Conti alla mano, nei giorni che vanno dal debutto di Verona alla sconfitta con la Lazio, il Napoli non ha mai seriamente vissuto una crisi, neanche minima, ma con disinvoltura ha separato se stesso da qualsiasi altro pretendente al trono ed ha messo in sicurezza uno Scudetto che Spalletti evita di nominare solo per la tipica forma di prudenza che appartiene agli uomini di calcio.