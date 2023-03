Atalanta – A rischio per la sfida contro il Napoli 3 giocatori infortunati e un difensore è in diffida

Sabato prossimo arriverà al ‘Maradona’ l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, e per la sfida di settimana prossima ci sono a rischio ben 4 giocatori. Nella sfida con l’Udinese di questa giornata saranno di sicuro assenti Zapata, Palomino e Scalvini, tutti e 3 fermati da un infortunio, e la loro presenza contro gli azzurri non è certa. Tra i giocatori che scenderanno in campo contro l’Udinese c’è Toloi, che è a rischio squalifica, infatti in caso di giallo nella partita contro i bianconeri dovrebbe saltare la trasferta in Campania.