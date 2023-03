Renica sicuro su Napoli-Lazio: “Buona notizia per gli azzurri”

L’ex calciatore del Napoli Alessandro Renica è intervenuto a ‘Legends-ci vediamo a Napoli’. Tra i temi trattati, la partita di stasera tra il suo Napoli e la Lazio

Di seguito le sue parole: “Il Napoli per la Lazio ultimamente è un incubo, le premesse tendenzialmente sono buone però sicuramente sarà una partita difficile. Il Napoli forse è più imprevedibile perché i centrocampisti ruotano di più e perché la squadra ha un po’ di fantasia in più rispetto agli altri. Quest’anno per me è un capolavoro di Spalletti”.

Renica ha poi continuato: “Il Napoli per quanto fa vedere davvero può aprire un ciclo, magari De Laurentiis può prendersi un rischio d’impresa. La condizione fisica attuale del Napoli è incredibile. A Empoli poi, in 10 contro 11, hanno gestito la palla tanto bene da non farla prendere agli avversari. Fanno passare tanto tempo quando devono ma poi gestiscono”.

Sull’assenza di Pedro: “E’ una buona notizia per il Napoli, giocatore di qualità molto pericoloso che può fare la differenza. L’anno scorso fece un bellissimo gol contro di noi. Anche Casale aveva dato un po’ di equilibrio e non ci sarà. Spalletti, a differenza di Sarri, non cerca alibi nella preparazione di una partita. Sarri ha una cultura dell’alibi che a me non piace e che a volte trasmette alla squadra”.