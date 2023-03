L’ex attaccante e allenatore Claudio Bellucci è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“In un top 11 ideale io metterei come attaccante Osimhen. Perché secondo me trovare un attaccante così è molto difficile e, probabilmente, ambito. Spero che rimanga a lungo a Napoli ma credo abbia guadagnato moltissimo sia sul campo che come valore del giocatore. Può giocare ovunque nel mondo”.