La giornalista Ilaria D’Amico ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Sconcerti riguardo al Napoli e a Spalletti. Ecco cosa ha svelato:

“Sconcerti non parlerebbe del Napoli, perché ne parlano tutti. Da mesi avrebbe fatto 2-3 editoriali elogiando l’arte di Spalletti, ma poi l’avrebbe lasciata lì. Probabilmente parlerebbe del resto delle squadre di Serie A, in particolare dello stato di forma dell’Inter e del caos in casa Juventus”.