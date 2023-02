Criscitiello ironizza: “Spero che il Napoli possa pareggiare”

“Ogni settimana spero che: Empoli possa pareggiare, contro la Cremonese è stata un’impresa. Ma non sono più così ottimista” ha ironizzato Michele Criscitiello su Sportitalia riguardo al dominio del Napoli in campionato.

“ll Napoli ha dimostrato di avere uno strapotere su tutte le altre squadre, rendendo facili anche le partite più difficili. Il calcio è così: quando è il tuo anno va tutto bene! E quest’anno per il Napoli è stato davvero perfetto: ad Empoli hanno vinto con grande facilità. A Francoforte un’occasione imperdibile per Napoli e l’Italia. Quando si presentano occasioni come questa, è necessario dare il massimo per scrivere la propria storia. Pertanto, non dovrebbe più essere visto come una proibizione ambire a conquistare entrambi lo scudetto e la Champions League. I napoletani stanno trasformando il nostro campionato e sarebbe fantastico riuscire a fare lo stesso in Europa. a presidenza di De Laurentiis ha portato il Napoli fuori dall’oscurità della Serie C, Giuntoli è stato un Direttore che ha visto più partite di serie D che non in Champions League e Spalletti come “quel bravo ma sempre secondo”. E’ un risultato ottenuto grazie alla collaborazione di tutti ed anche i tifosi hanno dimostrato grande saggezza, solo ora sono pronti a dare inizio alla festa. L’Inter a Bologna ha finalmente ammesso la sconfitta”.