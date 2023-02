Garanzini: “Il Napoli ha disinvoltura nell’ottenere questi risultati”

Gigi Garanzini, un noto giornalista di La Stampa, ha scritto un articolo oggi sulla situazione del campionato del Napoli. Eccone un estratto: “Se esploriamo i numeri più da vicino scopriamo che nessuna squadra ha mai avuto 18 punti di vantaggio dopo 24 gare”. Ci sono ancora 42 punti in palio che significano che il Napoli ne deve ottenere 25 per raggiungere quella cosa, quel traguardo, quel simbolo tricolore che una tifoseria innamorata non può fare a meno di nominare. […] La sorpresa collettiva è data non solo dalla straordinaria sequenza di risultati nelle competizioni nazionali e internazionali. Ma per l’atteggiamento disinvolto con cui ottiene risultati. Per quella noncuranza con cui sa stringere i denti nei momenti difficili, come nel primo quarto d’ora di Francoforte o dopo il rosso a Lobotka contro l’Empoli. […] Osimhen per come strappa, trascina e timbra le partite. Lobotka per come cucisce insieme gli elementi del gioco, dirige ed è sempre al servizio degli altri. Perché Kim è così veloce? Ha ancora qualcosa da offrire oltre a quello che sembra essere il suo massimo sforzo?”.