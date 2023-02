Report sull’allenamento – Oltre a Raspadori out un altro azzurro, i dettagli

Dopo il trionfo a Empoli, il Napoli ha ripreso la preparazione in vista della partita contro la Lazio prevista per venerdì al Maradona alle ore 20.45 nell’ambito della 25esima giornata di Serie A. Gli azzurri hanno iniziato l’allenamento presso lo SSCN Konami Training Center con una fase di attivazione muscolare.

Successivamente, il gruppo si è trasferito sul terreno di gioco per svolgere esercizi aerobici. Seguiva un’esercitazione mirata al possesso della palla e una partita su campo ridotto. Raspadori ha effettuato le terapie. Di Lorenzo non ha presenziato all’allenamento per motivi familiari.