Il giornalista di Sky Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in “Forza Napoli Sempre” per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“In merito al mercato, oggi una società come il Napoli si può anche permettere di perdere dei giocatori a parametro zero. Però se qualcuno offre dei soldi conviene prenderli anche perché io ritengo che oggi né la serie A né il Napoli siano posti dove si arriva a completamento della carriera di un calciatore. Poiché quando arrivano grandi offerte non credo ci siano molte chances per far rimanere il giocatore. La grande forza del Napoli è stata quella di sapersi riorganizzare anche di fronte alle grandi cessioni. Il Napoli ha reinvestito e migliorato la sua competitività”.