Eintracht,Glasner: “Quasi tutte le occasioni da gol del Napoli sono arrivate dai nostri errori!”

Oliver Glasner allenatore dlll’Eintracht Francoforte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

“la squadra? Sebestian Rode sta di nuovo meglio, solo Ebimbe è ancora fuori. Fare i conti con le sconfitte? Abbiamo perso anche a Colonia e non ci siamo abbattuti. Sarà lo stesso con la partita contro il Napoli. Quasi tutte le occasioni da gol del Napoli sono arrivate dai nostri errori. Dobbiamo minimizzare questo. L’importante è come affrontiamo la sconfitta. La consideriamo un’opportunità per imparare, adeguarsi e migliorare. Questo vale sia per i giocatori che per me stesso: mi interrogo costantemente per poter ottenere insieme risultati migliori. Se usiamo le fasi successive a tale precipitazione, raggiungiamo il livello successivo. Abbiamo la prossima opportunità contro il Lipsia per creare rapidamente senzazioni positive e buon umore”.