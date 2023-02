La Sampdoria giocherà in campo alle 15 contro il Bologna, nella prima gara del sabato; per queste due squadre, è una gara importante in quanto la squadra blucerchiata deve salvarsi e deve trovare punti in maniera continua, cercando di fare un filotto per risalire la china, mentre il Bologna può ambire a una posizione europea ma deve riscattare la sconfitta contro il Monza.

Queste le formazioni ufficiali:

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow.