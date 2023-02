Antonio Giordano, giornalista e penna deliziosa del “Corriere dello Sport“, da anni a seguito del Napoli, ha parlato ai microfoni di “Sport Mediaset” per esaltare la vittoria di ieri del Napoli.

Giordano ha speso parole bellissime per il Napoli, non solo come squadra, ma anche come società e come progetto globale. Queste le sue parole:

“Il Napoli da anni è una realtà e quest’anno sta stradominando il campionato, ma per me non è una sorpresa: questa squadra rappresenta la bellezza e il picco più ampio raggiunto in Italia in questi anni, e ha superato anche il Napoli di Sarri. Tante volte si considera il Napoli primo un miracolo o una cosa casuale, frutto di scelte azzeccate, e invece non è così. E’ frutto di scelte oculate, come quelle di lasciare andare i veterani e puntare sui giovani, da parte della società, ma non sempre viene riconosciuto. L’errore più grande è pensare che questa squadra sia frutto del caso: in realtà, è una programmazione studiata e riuscita da una società che dovrebbe essere un modello”.