Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro lo Spezia, una gara importante per la Juventus per iniziare una nuova scalata.

Ma, nelle ultime 36 ore, si è parlato dello sfogo di Allegri contro il giornalista di Sky Stefano De Grandis per una domanda inesatta in cui De Grandis ha voluto ribadire che forse la vecchia Juve, quella degli 1-0 non c’era più, battibeccando con lo stesso tecnico bianconero che sosteneva che a lui non è mai stato gradita più di tanto la vittoria risicata, per 1-0.

Oggi, è tornato sull’argomento e il mister ha voluto sempre ribadire i dati delle sue squadre, sostenendo che il mondo stampato ha equivocato il concetto del “corto muso”, valido per le classifiche finali ma non per ogni singola gara. Queste le sue parole:

“L’altra sera è stata una reazione, magari sbagliata, ma posso esser criticato su tante cose. Però c’è una cosa, sui dati di fatto non bisogna parlare. Un tema è opinabile, la matematica no. Su quello non si discute, poi accetto che sono scarso, le mie squadre fanno schifo, accetto tutto perché fa parte della critica. Sui numeri però non si può discutere. Poi voglio spiegare una cosa, quando giocavo un allenatore mi diceva una cosa poi la seconda volta che me lo diceva lo interrompevo dicendogli “Abbia pazienza, io ho capito“. Il corto muso è semplice: era rivolto al campionato, quando dissi che basta vincere di un punto come nelle corse dei cavalli il corto muso. Quella roba lì è stata trasformata nelle partite. Io non ho detto quella cosa lì, è stata travisata e rigirata come le frittate. Mi dispiace quando ho avuto la reazione l’altra sera, certe cose non vanno bene. Non ho reazioni se vengo criticato perché ognuno può avere la sua opinione. Ma sui numeri non è opinabile niente. Questo che sia chiaro”.