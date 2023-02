Buffon: “Complimenti al Napoli! Plusvalenze? Puniti ingiustamente”

L’ex capitano della Juventus e attuale portiere in Serie B col Parma, Gianluigi Buffon è stato intervistato dal quotidiano La Stampa. Ovvie le domande che gli sono state poste essendo una bandiera storica della Juventus e rivale del Napoli nelle scorse annate, dagli azzurri primi in classifica al caso delle plusvalenze fittizie della società bianconera: “Il Napoli è una grande sorpresa – ha dichiarato – appariva depotenziato avendo perso dei punti di riferimento importanti, invece sono stati bravissimi. I meriti sono di tutti, da Spalletti che si è preso la squadra sulle spalle a Giuntoli che è stato illuminato nella scelta di acquistare campioni a prezzi accessibili“.

Sulla Juventus: “Non hanno più nulla da perdere: tutto ciò che guadagneranno non sarà più preteso, sparisce la pressione di dover per forza andare in Champions League o rimanere accanto al Napoli“. Infine la provocazione: “In caso di un’altra dura condanna nello spazio di diciassette anni, considerato che la Juve viene dipinta come il potere poiché vincente, non potrei non pormi una domanda: è il potere masochista che si autoflagella e o è l’anti-potere che vuole battere il potere?”.