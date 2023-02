Gazzetta – Elmas punta alla doppia cifra: la sua gestione è stata perfetta

Eljif Elmas vuole continuare a stupire l’universo azzurro con le sue reti fondamentali.

Non era facile capire quando potesse essere il momento giusto per prendersi una parte di Napoli con il fenomeno Kvara pronto a prendersi il palcoscenico. Eppure, complice un periodo di assenza del georgiano e una consapevolezza maturata del macedone, il suo rendimento è pazzesco. Ogni volta è pronto per risolvere in un sol caolpo match, partita e incontro. La qualità di saper pungere l’avversario al momento giusto con i suoi inserimenti e il suo senso del goal stanno diventando un fattore. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha parlato di quanto Elmas sia effettivamente protagonista del nuovo Napoli: “Titolare nella testa Spalletti ha convinto i suoi ragazzi del progetto ed Elmas è diventata la testimonianza più evidente dell’efficacia del metodo del Mastro di Certaldo. I suoi primi quattro gol Elmas li ha realizzati partendo da titolare. Contro il Lecce partendo da esterno sinistro del 4-2-3-1, contro Atalanta e Udinese da ala mancina nel tridente. Poi con la Samp ha segnato addirittura su rigore, mentre contro Juventus e Cremonese, subentrando e ricoprendo ruoli spesso diversi. Domenica, per esempio, è entrato mezzala sinistra per poispostarsi a esterno destro del tridente. Ma trovando comunque il modo di andare in gol e comunque di rendersi utile alla squadra. Sentendosi comunque forte nella testa, e titolare”.