CdS – Sassuolo-Napoli, Spalletti pensa al turnover per concedere risposo ai titolari: le ultime

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match Sassuolo-Napoli. La gara è in programma venerdì 17 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Secondo il quotidiano Spalletti starebbe pensando al Turnover in vista della gara di Champions contro l’Eintracht:

“A Reggio Emilia, chissà, Spalletti potrebbe optare per il turnover. Per ora le supposizioni restano tali avendo i minutaggi a portata di mano: Mario Rui ha messo assieme 1623′ e Olivera solo 1019′, cronometro alla mano si direbbe che l’uruguayano avrebbe qualche chanches, che però paiono dissolversi immaginando la natura di una partita in cui sarà indispensabile avere un bel po’ di palleggiatori. I centrali non riposano mai, Kim lo ha fatto parzialmente in Coppa Italia, e ci può stare che venerdì Juan Jesus diventi un’opzione. Le certezze scolpite nel marmo sono varie, è persino sconsigliabile stilare un elenco, però Sassuolo-Napoli può diventare un’opportunità per sfuggire all’acido lattico di chi, come Lozano, ha talmente rivoluzionato le gerarchie da essere diventato padrone (quasi) assoluto della fascia destra: nelle ultime quattro, il titolare è stato lui, e i minuti che gli sono stati sottratti, complessivamente, ammontano appena a 71 e Politano può (potrebbe) trasformarsi in idea”. Si legge sul quotidiano.