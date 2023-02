Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

“Napoli vive le zone alte della classifica da tanto tempo, la società è perfetta in tutte le situazioni, non solo di campo, le altre invece sono in grave difficoltà. Anche io ho imparato ad essere scaramantico a Napoli, ma ora sono gli altri a doverlo essere per arrivare fino alla fine. L’atteggiamento dei giocatori è incredibile, anche di quelli non titolari: è una condizione che raggiungi quando sei al top. Spalletti ha fatto il suo lavoro benissimo, quando arriverà alla fine sarà pronto a ripartire subito per la prossima stagione”.