“E’ del Chelsea, ma sarebbe stato perfetto per il Napoli”, parla l’ex azzurro

A radio Kiss Kiss Napoli l’ex allenatore del club partenopeo Giovanni Galeone, ha rilasciato delle dichiarazioni sul centrocampista inglese del PSV Noni Madueke.

Noni Madueke, 21 anni, centrocampista inglese, si è appena trasferito dal PSV al Chelsea nella sessione invernale di trasferimento. Un gran colpo per i Blues per uno dei giocatori di maggior talento a livello europeo. Il maestro di Allegri, Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli, ne ha parlato in riferimento proprio al club di De Laurentis: “Mi sarebbe piaciuto vederlo al Napoli. Parliamo di un calciatore straordinario che salta l’uomo, segna, dribbla, è terribile come Kvaratskhelia ma gioca sulla fascia opposta”.