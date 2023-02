Si avvicina per gli uomini di Spalletti il match contro la Cremonese, una sorta di rivincita dopo la sconfitta in Coppa Italia per gli azzurri. L’unico diffidato per il Napoli è Kim e dunque in caso di cartellino giallo contro la Cremonese il coreano salterebbe la trasferta contro il Sassuolo in programma venerdì 17 febbraio alle ore 20:45.