Spalletti: “L’eliminazione in Coppa Italia ci ha fatto male, ci sono girate le scatole e dobbiamo metterlo in campo domani”

Il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa anche della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, prossima avversaria azzurra. I grigiorossi eliminarono il Napoli ai calci di rigori, e agli azzurri l’eliminazione non è andata giù, come fa capire il tecnico. Queste le sue parole: “Ci siamo rimasti molto male per l’eliminazione in Coppa Italia, perché in quella gara volevamo far vedere quanto sono forti Gaetano, Zerbin, Zedadka, che è un giocatore forte, anche se quella volta non giocò. Volevo far vedere quanto forte fosse stato Bereszynski, poi è una competizione dove avrebbe giocato chi ha meno spazio e questo serviva a completare il nostro lavoro, perché stando tutti bene è possibile giocare una gara in più. Certe volte fare delle partite, per cui il ritiro, il viaggio costa un po’ di fatica, ma se avessi fatto delle scelte giuste il nostro percorso sarebbe continuato in Coppa. Poi ci sono girate le scatole per l’eliminazione, e dobbiamo mettere anche questo domani in campo”.