Daily Mail: “Victor Osimhen è il miglior numero 9 al mondo, anche meglio di Haaland, è un 9 completo”

Il Daily Mail, nei panni del giornalista inglese Tom Collomosse, ha scritto un articolo su Victor Osimhen, definendolo il miglior 9 al mondo. Come scrive il noto tabloid l’attaccante nigeriano è attualmente il migliore nel suo ruolo, anche superiore al robot del City Erling Haaland. Questo quanto scrive il Daily Mail: “Il nigeriano sta trascinando il Napoli grazie ai suoi gol verso il terzo Scudetto della sua storia, il primo dai tempi di Diego Armando Maradona. Sono ben 13 i punti di vantaggio che hanno gli azzurri sulla seconda in classifica in vista del match di domenica contro la Cremonese. Osimhen è meno prolifico di Haaland ma è un numero 9 completo, e quando indossa la maschera protettiva sembra un supereroe. Con la sua velocità e la sua forza terrorizza gli avversari, e a differenza di Haaland combina il gioco in modo superbo e ha anche sviluppato una grande intesa con Kvaratskhelia, un altro dei migliori giocatori europei in questa stagione!.