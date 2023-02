Lecce-Roma – Le formazioni ufficiali del match

Alle 18 si affrontano al ‘Via del Mare’ la Roma di José Mourinho e il Lecce di Marco Baroni, attualmente quattordicesimo. Per entrambe le squadra si tratta di un match molto importante, i padroni di casa con una vittoria potrebbero allungare ancora di più sul Verona. Mentre per i giallorossi della Capitale serve vincere per ritornare al terzo posto dopo la vittoria del Milan di ieri sera. Gli ospiti scendono in campo con il solito trio d’attacco formato da Abraham come unica punta, con Dybala e Pellegrini alle sue spalle. Dall’altra parte il tecnico Baroni schiera il giovane Colombo come punta e al suo fianco Strefezza e Di Francesco. Queste le formazioni ufficiali del match tra le due compagini giallorosse:



Lecce – Falcone; Gendray; Baschirotto; Umtiti; Gallo; Hjmuland; Blin; Gonzalez; Strefezza; Colombo; Di Francesco

Roma – Patricio; Mancini; Smalling; Ibanez; Zalewski; Matic; Cristante; El Shaarawy; Pellegrini; Dybala; Abraham