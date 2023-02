Risultati Serie A. Lo Spezia si fa raggiungere al 93′ e resta immischiato nella lotta salvezza

Risultati Serie A. Empoli-Spezia 2-2. Partita scoppiettante al Castellani di Empoli. La squadra di Gotti si fa raggiungere dai padroni di casa dopo il doppio vantaggio iniziale. Apre le marcature una doppietta di Verde con l’Empoli in 10 a causa dell’espulsione di Parisi che ha procurato un rigore per lo Spezia, trasformato dal numero 10 spezzino. Ad inizio secondo tempo rosso anche per gli spezzini, con Esposito che lascia in 10 i suoi. Riparte la rimonta dell’Empoli, prima con Cambiaghi e poi nei minuti finali con un gran gol di Vignato. Empoli a quota 27 pt, Spezia a 19 pt.