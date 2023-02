Rai, Venerato: “ADL disposto a sforare tetto-ingaggi per Osimhen!”

Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato Rai, è intervenuto a Terzo Tempo, programma in onda su Tele A, rivelando le ultime su Osimhen: “A giugno ci sarà un effetto domino in Premier sulle prime punte. Tutto passerà da quello che accadrà al Tottenham con Kane, che è un giocatore che potrebbe anche andar via, e da lì tutte le grandi squadre cercheranno un grande attaccante. L’unico club che non cerca un centravanti è il Manchester City.

A giugno l’agente di Osimhen e De Laurentiis si guarderanno occhi negli occhi per capire se è un problema economico – e lì sono ottimista perchè il Napoli è disposto a derogare dalla sua linea di 3.5 milioni di tetto ingaggi pur di accontentare il fuoriclasse della squadra – laddove invece ci dovessero essere altri tipi di risvolti e quindi la volontà di andare a giocare in Premier, in quel caso si vedrà. Il Napoli nel frattempo sta valutando una serie di nomi”.