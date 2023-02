Marino rivela: “Contattai Spalletti prima di Donadoni. In quel momento il mister non si sentì pronto…”

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli ed attuale responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto a Radio Goal in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io di Spalletti non posso che parlare bene, ci ho lavorato per quattro anni insieme. Lo volevo a Napoli negli anni del ritorno in Serie A ma poi l’operazione non si realizzò. Dopo i primi due anni di Reja, quando poi arrivò Donadoni, in realtà io avevo contattato Spalletti e il mister in quel momento non si sentì pronto di venire a Napoli.

Beto e Samardzic al Napoli? Sono giocatori di alta competitività, di prospettiva, starebbero bene in una squadra come il Napoli ma hanno anche osservatori che si spostano da tutta Europa per seguirli e sono già arrivate offerte importanti a gennaio. Sono operazioni non semplici, sono calciatori da top club come il Napoli. Beto può essere il post-Osimhen, ha margini di miglioramento inesplorati”.