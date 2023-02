Lo Monaco: “Il modello Napoli è da esempio per tutti!”

Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo del Catania, ha commentato la gestione societaria del Napoli attuale a Radio Crc.

Un esperto del settore come Lo Monaco ha elogiato il modus operandi della società partenopea dopo gli addii estivi: “Il Napoli ha messo in moto un sistema che funge attualmente da modello per tutti in Italia, a prescindere che poi comporti dei risultati vincenti o meno. Gli azzurri hanno avuto il coraggio di abbassare il tetto ingaggi e di scegliere calciatori all’inizio di un un nuovo ciclo che avessero qualità, pagati a poco. Ad ora il Napoli può lottare anche per la Champions, senza alcun dubbio”.