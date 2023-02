Martino: “Mi aveva sorpreso il gesto dei tifosi dello Spezia verso Osimhen”

Carmine Martino, giornalista sportivo per Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Spezia-Napoli stamane.

Durante il programma “Radio Goal”, quest’ultimo si è voluto esporre sui fatti di La Spezia e su un episodio in particolare: “Prima che iniziasse la partita mi aveva sorpreso il gesto dei tifosi spezzini nei confronti di Osimhen, cosa che poteva presumere un comportamento diverso poi sugli spalti nel corso della partita, ma così non è stato”. Anche Martino ha espresso il suo rammarico per i cori beceri contro Napoli e Maradona, la cui memoria è stata ripetutamente offesa durante la partita: una situazione che andrebbe approfondita e sanzionata da parte del Giudice Sportivo.