Compagnoni: “Sul secondo goal contro lo Spezia è tutto merito di Osimhen”

Maurizio Compagnoni, voce e telecronista per Sky Sport, ha commentato la vittoria del Napoli sullo Spezia.

A Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, il commentatore televisivo si è detto sbalordito dal gesto atletico di Osimhen in occasione del 2.0: “Non ci sono colpe del portiere sul 2-0 del Napoli, è stato semplicemente spaventoso Osimhen a saltare così in alto, praticamente volando in cielo. Ad oggi lui e Kvara rappresentano una della coppie offensive più forti al mondo, non è un caso che il Napoli sia così in alto in classifica ed abbia fatto un girone Champions da favola”.