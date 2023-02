Bianchi, giornalista della Gazzetta, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Il Napoli non deve sottovalutare la partita contro lo Spezia anche se non attraversa un bel momento e gli mancherà il bomber Nzola. Fino a tre settimane fa lo Spezia non era coinvolto nella lotta salvezza, ma il Verona sta crescendo molto e mette pressione ai liguri”.