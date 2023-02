Albanese: “Allegri mantenga una media punti da scudetto, 23 punti non bastano!”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giovanni Albanese, giornalista ‘Gazzetta dello Sport’:

“Oggi la Juventus deve prendere coscienza della classifica che ha, poi che i punti di penalizzazione possano rientrare o meno è un fattore extra campo. La zona Europa è lontanissima. La Juventus è ancora in corsa perché chi vince la Coppa Italia va in Europa League e chi vince l’Europa League va in Champions League. Questa sera contro la Lazio ci si aspetta una grande reazione dopo la sconfitta col Monza. La Juventus oggi sta calcolando i punti per ottenere la salvezza perché 23 punti non bastano ed il primo obiettivo deve essere quello. Manca un girone di ritorno intero e ci sono tantissimi punti a disposizione. La Juventus deve tenere una media punti da scudetto per rimanere in Serie A e avvicinarsi il più possibile alla zona europea. Si vuole conquistare anche un trofeo quest’anno e la Coppa Italia sarebbe il percorso più semplice. Ci sono diversi aspetti che si uniscono e chiaramente in questa fase danno una visione negativa. Pogba percepisce 8 milioni più 2 di bonus ed è il più pagato della rosa. Non ha giocato ancora anche per responsabilità sue. Oggi non è ancora un giocatore utile per la Juventus e ieri Allegri ha fatto capire che servirà più tempo per vederlo al 100%. La Coppa Italia è un obiettivo importante per vincere un trofeo e avere la certezza di partecipare all’Europa League. La squadra deve estraniarsi il più possibile dalle vicende extra campo. Per la Juventus questa sera sarà la sfida e credo che Allegri stia preparando qualcosa che possa dare una scossa alla squadra. Oggi per la prima volta giocheranno insieme Vlahovic e Chiesa. Allegri sta dando dei segnali forti”.