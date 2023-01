Caressa: “Non è mai successo che una squadra con 13 punti di vantaggio perdesse lo scudetto”

Nel posticipo della 20esima giornata di Serie A, il Napoli ha vinto con un punteggio di 2-1 contro la Roma e rimane in testa alla classifica, distaccando l’Inter al secondo posto per 13 punti. Al 17′, Osimhen sblocca la partita con un meraviglioso gol, ma i giallorossi non si arrendono e pareggiano a 15 minuti dalla fine grazie al gol di El Shaarawy. All’86’, Simeone regala il successo finale ai suoi con un altro goal.

Fabio Caressa, giornalista, ha fornito alcune dichiarazioni durante la trasmissione Sky Calcio Club: “Il Napoli ha totalizzato 53 punti su 60 possibili, un dato davvero straordinario. Amici napoletani fate tutti gli scongiuri del caso, ma questa è una cosa che va detta: non è mai capitato in Italia che una squadra con 13 punti di vantaggio perdesse il campionato. Dite le vostre preghiere, ma questa statistica è innegabile! “, ha evidenziato.