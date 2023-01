CorrSera – Mourinho ci aveva visto lungo! Nessuno aveva mai avuto un distacco così ampio alla 20esima

L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla partita di ieri, riferendosi alle parole di Mourinho nella conferenza stampa pre-match. Secondo il quotidiano probabilmente l‘intuizione di Mou della vigilia era fondata: mai nell’era dei tre punti una squadra dopo 20 giornate ha avuto 13 punti di distacco dalla seconda in classifica. La proiezione è scudetto. Un rullo compressore, questo è il Napoli. Una macchina quasi perfetta che può incepparsi soltanto quando, su di giri, perde il controllo. Ma è come se avesse sempre un airbag a protezione delle manovre azzardate. Succede a Kim che non s’intende con Meret e schiaccia di testa nella sua porta il buon vento del Maradona dà alla palla una leggera inversione. Succede a Kvaratskhelia che passa in orizzontale e per pochissimo Abraham non ne approfitta