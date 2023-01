Perinetti, ex dg del Napoli, è intervenuto a Radio Marte. Queste le sue parole: “Napoli-Roma sarà molto combattuta e non credo che il Napoli si accontenterà del pareggio. La squadra di Spalletti scenderà in campo per vincere come sempre, un eventuale pareggio non è da buttare. Il Napoli avrà di fronte la squadra più in forma tra le inseguitrici insieme alla Lazio, viste le frequenti cadute delle milanesi”.