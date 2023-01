Spalletti: “Non ci siamo mai sentiti più deboli di nessuno e volevamo migliorare il risultato dello scorso anno”

Il mister del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma di domani sera. Tra le altre cose gli è stato chiesto anche delle griglie di inizio anno che vedevano i giallorossi sopra gli azzurri in classifica secondo le testate italiane. Queste le sue parole in merito: “Non ci siamo mai sentiti più deboli di nessuno e la società con noi si è posta l’obiettivo di migliorare il risultato dell’anno scorso. Successivamente la società ci ha dato gli obiettivi per la stagione per far sì che i tifosi si innamorino, poi siamo partiti e abbiamo continuato a lavorare durante il viaggio e nonostante i tanti panorami bellissimi visti abbiamo pensato solo alla strada da fare. Sono stati bravi i ragazzi a non farsi distrarre dal lavoro da fare, anche perché se tolgono gli occhi dalla strada si rischia di fare l’incidente come è capitato a me”.