Orlando: “Sulla carta il Napoli è più forte della Roma, comunque bisogna fare attenzione perché sono insidiosi”

Massimo Orlando, ex giocatore e attualmente allenatore ha parlato ai microfoni di Tmw nel programma ‘Piazza Affari’. Tra gli argomenti trattati anche il mercato, elogiando quello estivo degli azzurri e la sfida di domani tra Napoli e Roma al ‘Maradona’. Queste le sue parole: “Credo il mercato sarà caratterizzato da colpi da acqua alla gola, ci saranno varie forme di prestito perché i soldi non ci sono. Gli azzurri sul mercato hanno fatto i capolavoro in estate. Penso che vista la situazione della Juventus pochi dirigenti faranno operazioni particolari. La Roma è una squadra che gioca male ma ha ormai trovato sia la quadra che la condizione. Sulla carta comunque non vedo partita tra le due squadre perché gli azzurri mi sembrano superiori a tutte le altre squadre in Serie A. Bisogna stare comunque attenti perché fanno giocare male e sono insidiosi. Per Mourinho con la penalizzazione della Juventus si è creata una grande chance”.