Luciano Spalletti è rimasto deluso dalla prestazione della squadra a “San Siro” e il suo stato emozionale era palpabile già a caldo dopo il triplice fischio dell’arbitro.

In questi due giorni passati, prima di pensare alla Sampdoria, Spalletti ha parlato alla squadra e ha elencato tutti i dettagli di che cosa non gli sia piaciuto in campo e da chi si aspettasse di più.

I suoi toni non sono quelli da strigliata, ha parlato con la solita voce ferma, ma Spalletti è rimasto dispiaciuto e potrebbe mischiare le carte in vista della trasferta di domani, per cercare una reazione anche da chi non è entrato bene in partita.

Fonte: Il Mattino.