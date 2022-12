Azzedine Ounahi valutato 25 milioni dall’Angers, potrebbe andare a sostituire il partente Piotr Zielinski che se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, potrebbe essere messo sul mercato dalla società partenopea per lasciar posto al marocchino. A riportare la notizia è stata Sportitalia.