Sosa: “L’Inter farà un 4-4-2, Napoli avvisato”

Il Pampa Sosa ha analizzato la prossima sfida del Napoli contro l’Inter:

“Inter-Napoli che gara sarà? Ho visto i nerazzurri con il Sassuolo, Dzeko e Lukaku in attacco sono sicuramente due brutti clienti per i difensori partenopei. Non so chi giocherà accanto a Kim, se ci sarà Rrahmani, Ostigard o Juan Jesus. Lautaro non credo giochi dall’inizio anche perché torna solo oggi dalle vacanze. In ogni caso l’Inter credo farà un 4-4-2, l’importante è che il Napoli si faccia trovare pronto. Penso che Spalletti opterà per il consueto 4-3-3 con Politano a destra, Kvara a sinistra ed Osimhen. A centrocampo però si giocherà la partita vera, con Anguissa, Lobotka e Zielinski che potrebbero dare al Napoli superiorità numerica: ecco, la chiave del match sarà proprio in mezzo al campo”.