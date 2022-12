Federico Pastorello, noto agente e procuratore sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercato web e ha fatto il punto sui suoi assistiti.

Pastorello è l’agente di Meret, il portiere del Napoli che sta facendo tanto bene e che in estate sembrava prima sul punto di rinnovare e di di andare via. Questo il punto di vista dell’entourage del portiere friulano:

“L’estate che abbiamo vissuto è stata molto particolare, ma la nostra posizione è sempre stata la stessa: noi chiedevamo continuità per Alex, altrimenti avremmo valutato altre vie. Siccome in estate ci sono state delle voci che ci hanno fatto riflettere, abbiamo anche valutato l’ipotesi di partire e si era aperta la possibilità Spezia: so che sembra strano che uno come Alex, portiere titolare del Napoli, potesse finire allo Spezia, ma in quel momento era un’ipotesi siccome voleva giocare con continuità”.

Poi, sul rinnovo, ha chiosato:

“A settembre, abbiamo deciso di firmare un rinnovo a condizioni diverse rispetto a quello pattuito in estate, per evitare che il Napoli si potesse trovare in difficoltà con un giocatore a scadenza: ora sta giocando e anche bene, poi in estate valuteremo se rinnovare ancora ulteriormente il contratto”.