Federico Pastorello, agente e procuratore sportivo, è stato l’uomo che ha gestito e ha organizzato la trattativa tra Napoli e Sampdoria per lo scambio di prestiti tra Bereszynski e Zanoli.

L’agente spiega che l’idea è nata in Turchia e svela come si sia arrivati alla conclusione della trattativa:

“Sono stato in Turchia qualche giorno a trovare Meret e Gaetano, i miei due assistiti, e parlando con Giuntoli mi aveva confidato il desiderio di puntare su un terzino più esperto facendo fare esperienza a Zanoli: qui mi è venuta l’idea dello scambio con Bartosz. Per lui, andare a Napoli è un premio per la sua carriera, fatta di annate sempre ottime e prestazioni che fanno sempre capire con che professionista si abbia a che fare: il suo innesto è ottimo per una squadra che necessita solo di qualche piccolo aggiustamento, ma che è già un ingranaggio perfetto”.

