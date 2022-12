Alessio Zerbin, esterno destro del Napoli, in questi ultimi anni ha avuto una crescita considerevole e dal Frosinone è diventato un giocatore del Napoli a pieno titolo e che può stare tranquillamente in rosa.

L’esterno destro, però, ha anche qualche sirena in vista del mercato di gennaio e la squadra azzurra potrebbe pensare di cederlo provvisoriamente per il mercato di gennaio.

Zerbin piace al Bologna, alla ricerca di nuovi esterni, ma al momento il giocatore non sarebbe convinto della destinazione, anche perché non vorrebbe lasciare andare via il Napoli.

