Luis Enrique non è più il Ct della Spagna. Già scelto il nome del sostituto

Luis Enrique non è più il Ct della Spagna. Il tecnico ex Barcellona, successivamente all’eliminazione dai Mondiali avvenuta per mano del Marocco, è stato sollevato dalla federazione calcistica spagnola dall’incarico. L’allenatore ha lasciato dopo 4 anni alla guida del gruppo spagnolo, che ha trascinato ad una semifinale ad Euro 2020 e ad una finale di Uefa Nations League. Il suo successore sarà Luis de la Fuente, selezionatore della Spagna Under 21 oltre che della Nazionale Olimpica in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2021.