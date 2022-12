Diego Demme, a gennaio, potrebbe dire addio al Napoli. Come riporta la redazione di Sky sport, il centrocampista è entrato nel mirino della Salernitana che spinge per averlo in prestito. Il Napoli non vorrebbe privarsi del suo calciatore che però reclama più spazio e considerando l’imprescindibilità di Lobotka potrebbe decidere di partire. Se dovesse andare via, gli azzurri potrebbero andare a cercare un centrocampista simile allo slovacco per caratteristiche.