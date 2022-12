CorrSport: “Rimpatriata azzurra ad Antalya, Hamsik per qualche ora torna Marekiaro”

L’ex capitano azzurro, Marek Hamsik, protagonista nella “Rimpatriata” che si è tenuta ieri presso il ritiro del Napoli ad Antalya, in Turchia, dov’è presente anche lo slovacco col suo Trabzonspor. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport le celebrazioni andranno avanti anche oggi, con la compagine azzurra che pranzerà assieme allo slovacco:

“Indovina chi viene a pranzo? Napoli e Hamsik insieme come ai vecchi tempi. Al Regnum Carya di Antalya c’è anche il Trabzonspor e così ieri l’indimenticabile capitano con la cresta, prima di giocare l’amichevole con l’Hull City, ha salutato amici, compagni e nuove leve azzurre per poi assistere all’ultima parte dell’allenamento al fianco di Spalletti e Giuntoli. Per qualche ora Marek sarà di nuovo Marekiaro…”