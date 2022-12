“Campania for Ischia”: l’amichevole con la Salernitana proposta da Iannicelli

La catastrofe avvenuta a Casamicciola è una tragedia che ha scosso tutta la Campania. Per questo motivo, il giornalista Peppe Iannicelli ha proposto una sorta di derby campano amichevole per aiutare le vittime dell’alluvione.

Ecco la proposta di del giornalista: “Io vorrei organizzare una partita tra Napoli e Salernitana con un incasso da devolvere alle vittime di Casamicciola. Il Napoli si è già attivato in altri modi e di questo va dato merito al presidente Aurelio De Laurentiis, ma chissà che entro Natale non si assista anche ad un’amichevole di tal genere: un match pro-alluvionati, una sorta di ‘Campania for Ischia’, potrebbe abbassare le tensioni prima ella ripresa della Serie A, riaccendendo l’entusiasmo popolare. Sarebbe bellissimo. Capisco che non sia facile incastrare gli impegni delle due società, ma sarebbe molto emozionante”.